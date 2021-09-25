НОВАЭКО

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Обезвреживание и утилизация опасных отходов 3-4 класса

по всей России от 3-х дней

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Работаем с более 5000
видами отходов
Работаем без посредников
Разрабатываем паспорт
отходов
С нами выгодно
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НОВАЭКО - Транспортирование нелеквидной продукции, продукции потерявшей потребительские свойства с целью дальнейшего обезвреживания/
утилизации/размещения






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НОВАЭКО - Транспортирование с целью дальнейшего обезвреживания/ утилизации/размещения медицинских и биологических отходов







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НОВАЭКО - Транспортирование отходов 3 -4 классов опасности с целью дальнейшего обезвреживания/ утилизации/размещения







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НОВАЭКО - Транспортирование отходов нефтехимической деятельности для дальнейшего обезвреживания/ утилизации/размещения







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НОВАЭКО - Транспортирование отходов для дальнейшего обезвреживания/ утилизации/размещения
Рассчитать стоимость
НОВАЭКО - Транспортирование нелеквидной продукции, продукции потерявшей потребительские свойства с целью дальнейшего обезвреживания/
утилизации/размещения
Рассчитать стоимость
НОВАЭКО - Транспортирование с целью дальнейшего обезвреживания/ утилизации/размещения медицинских и биологических отходов
Рассчитать стоимость
НОВАЭКО - Транспортирование отходов 3 -4 классов опасности с целью дальнейшего обезвреживания/ утилизации/размещения
Рассчитать стоимость
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Готовы вывезти

Опасные производственные отходы

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Сельскохозяйственные отходы

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Строительные отходы

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Гальванические отходы

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Отходы ЛКМ

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С какими отходами мы работаем:

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С какими отходами мы работаем

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О компании:

ООО «НОВАЭКО» решает повседневные
и специфичные вопросы образователей отходов.

Разработка паспорта, определение
класса опасности, тарирование,
погрузка, откачка, предоставление спецтранспорта, консультации по работе
с отходами – это то немногое, чем наша компания занимается каждый день.

С момента обращения до вывоза отходов проходит от 3 до 5 дней.

ekip.png

О компании:

ООО «НОВАЭКО» – решает повседневные
и специфичные вопросы образователей отходов.

Разработка паспорта, определение
класса опасности, тарирование,
погрузка, откачка, предоставление спецтранспорта, консультации по работе
с отходами – это то немногое, чем наша компания занимается каждый день.

С момента обращения до вывоза отходов проходит от 3 до 5 дней.

ekip.png

Поиск отходов по коду ФККО

Преимущества работы с нами:

preim 1.png
preim 2.png
preim 3.png
preim 4.png

Ответим на следующие вопросы:

ООО «НОВАЭКО» самостоятельно утилизирует отходы, с использованием пиролизного оборудования. В процессе утилизации получаем: несжигаемый остаток, пиролизный газ, уголь. Вы можете оставить заявку и узнать утилизируем ли мы Ваши отходы.
ООО «НОВАЭКО» выдает следующий пакет документов: договор, акт приема-передачи, акт выполненных работ и другие документы при необходимости.
ООО «НОВАЭКО» осуществляет свою деятельность на территории России, мы можем осуществлять сбор и транспортирование отходов из любого субъекта. Обезвреживание и утилизация отходов осуществляется на площадке, согласно лицензии.
ООО «НОВАЭКО» оказывает полный комплекс услуг по обращению с отходами. При необходимости наши специалисты могут самостоятельно взять пробы, определить класс опасности и наименование отхода, организовать его тарирование и погрузку, транспортировать до места обезвреживания/утилизации на авто или ж/д транспорте, обезвредить или утилизировать на собственной площадке, вывести золу на полигон.
Для обезвреживания отходов производства ООО «НОВАЭКО» использует инсинераторы, в процессе обезвреживания не только уменьшается масса отхода, но и понижается класс опасности.
ООО «НОВАЭКО» готово обсуждать любые пожелания клиента. Мы готовы обсуждать условия оплаты, сроки оказания услуг, составлять графики вывозов, обсуждать санкции и т.д.
ООО «НОВАЭКО» сотрудничает со многими лицензированными лабораториями по всей России, поэтому мы всегда готовы проконсультировать и помочь в разработке любой экологической документации.
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