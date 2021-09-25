по всей России от 3-х дней
Отходы данного класса опасности негативно влияют на окружающую среду, но после их воздействия природа восстановится менее чем за 10 лет. Отходы данной группы требуют такого же подхода к транспортированию, утилизации, обезвреживанию, как и более опасные.
Независимо от класса опасности отходов, сотрудники ООО «Новаэко» строго соблюдают протоколы и следят за безопасностью перевозки, утилизации и обезвреживания.
Отходы данного класса опасности негативно влияют на окружающую среду, но после их воздействия природа восстановится менее чем за 10 лет. Отходы данной группы требуют такого же подхода к транспортированию, утилизации, обезвреживанию, как и более опасные.
Независимо от класса опасности отходов, сотрудники ООО «Новаэко» строго соблюдают протоколы и следят за безопасностью перевозки, утилизации и обезвреживания.
ООО «НОВАЭКО» решает повседневные
и специфичные вопросы образователей отходов.
Разработка паспорта, определение
класса опасности, тарирование,
погрузка, откачка, предоставление спецтранспорта, консультации по работе
с отходами – это то немногое, чем наша компания занимается каждый день.
С момента обращения до вывоза отходов проходит от 3 до 5 дней.
ООО «НОВАЭКО» – решает повседневные
и специфичные вопросы образователей отходов.
Разработка паспорта, определение
класса опасности, тарирование,
погрузка, откачка, предоставление спецтранспорта, консультации по работе
с отходами – это то немногое, чем наша компания занимается каждый день.
С момента обращения до вывоза отходов проходит от 3 до 5 дней.
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