3 класс опасности

Независимо от класса опасности отходов, сотрудники ООО «Новаэко» строго соблюдают протоколы и следят за безопасностью перевозки, утилизации и обезвреживания.

Отходы данного класса опасности негативно влияют на окружающую среду, но после их воздействия природа восстановится менее чем за 10 лет. Отходы данной группы требуют такого же подхода к транспортированию, утилизации, обезвреживанию, как и более опасные.

4 класс опасности

Наименее опасная группа отходов для окружающей среды. При их воздействии природа восстановится менее чем за 5 лет. К этому классу опасности относятся аммиак, этанол, хлориды, сульфаты, алюминий и другие вещества.

Независимо от класса опасности отходов, сотрудники ООО «Новаэко» строго соблюдают протоколы и следят за безопасностью перевозки, утилизации и обезвреживания.